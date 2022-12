Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall beim Abbiegen - Radfahrerin wird leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Montag gegen 08.15 Uhr war eine 24-jährige Kempenerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der St. Huberter Straße in Richtung St. Hubert unterwegs. Aus der Schorndorfer Straße bog ein 55-jähriger Autofahrer aus Kempen auf die St. Huberter Straße ab und stieß dabei mit der Radfahrerin zusammen. Die junge Frau stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (1233)

