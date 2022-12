POL-VIE: Viersen-Dülken: 18-jährige Autofahrerin touchierte Fußgängerin und fuhr weiter

Nettetal (ots) - In unserer Meldung 116 vom 19. November 2022 berichteten wir über den Unfall eines 79-jährigen Nettetalers, der am 18. November die B509 überquert hatte und dabei mit einem Auto zusammengestoßen war. Wie wir jetzt erfahren haben, ist der Mann zwischenzeitlich in einem Krankenhaus in Köln an den Folgen des Unfalls verstorben. /hei (1228) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Pressestelle ...

