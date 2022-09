Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Poller hebt sich

Fahrradfahrer stürzt

Stadtlohn (ots)

Unfallzeit: 05.09.2022, 20:10 Uhr; Unfallort: Stadtlohn, Mühlenstraße

Über einen sich hebenden automatischen Absperrpoller gefahren und dabei gestürzt ist am Montag ein 53 Jahre alter Radfahrer in Stadtlohn. Der Stadtlohner war gegen 20.10 Uhr auf der Mühlenstraße aus Richtung Markt kommend in Richtung Uferstraße unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Mutmaßlich hatte der Gestürzte die Warnlampen des Pollers sowie eine rotlichtzeigende Ampel missachtet. Eine Überprüfung ergab, dass die Signalanlage der Verkehrseinrichtung funktionstüchtig war. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)

