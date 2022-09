Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Kupferdiebstahl

Gronau (ots)

Tatzeit: zwischen 03.09.2022, 16:00 Uhr, und 05.09.2022, 12:00 Uhr; Tatort: Gronau, Am Schwartenkamp

Ein zehn Meter langes Kupferdrahtkabel haben Unbekannte in Gronau entwendet. Mutmaßlich rissen sie zunächst das stromführende Kabel aus einem Verteilerkasten an der Straße Am Schwartenkamp, um es dann vor einem zweiten Verteiler abzuschneiden. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Montag, 12.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

