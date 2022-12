POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Mülltonnen angezündet? Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Viersen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter in das Einfamilienhaus einer 82-jährigen Viersenerin am Omperter Weg einzubrechen. Hierzu beabsichtigten sie offensichtlich, die Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Entsprechende Spuren fand die Hauseigentümerin am Sonntagmittag vor und rief die Polizei hinzu. Sollten Sie in der fraglichen Zeit auf dem Omperter ...

mehr