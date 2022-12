Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Sieben Unfälle durch Glatteis in der Nacht zu Montag

Kreis Viersen (ots)

Insgesamt 16 Unfälle haben sich zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr, im Kreis Viersen ereignet. Sieben davon waren eindeutig auf die herrschende Eisglätte zurückzuführen. Bei diesen sieben Unfällen blieb es bei Sachschäden, Menschen wurden nicht verletzt. Vier dieser Unfälle ereigneten sich in Viersen, einer in Elmpt, einer in Kempen und einer in Kaldenkirchen. Die Fahrerinnen und Fahrer rutschten auf der glatten Straße weg und beschädigten Pfähle, eine Laterne, einen Baum. In einem Fall landete der zu einer Unfallstelle bestellte Abschleppwagen dann in dem Auto, das vorher gegen die Pfähle gefahren war. Bei dem Unfall in Kaldenkirchen um kurz nach 2 Uhr in der Nacht, war das rutschende Auto gleich in drei geparkte Wagen gefahren. Die Streifenwagenbesatzung konnte zunächst nicht zum Unfallort gelangen, weil die Straßen so glatt waren, dass ein Weiterfahren unmöglich wurde. /hei (1225)

