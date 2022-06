Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Unfallflucht nach Überholen im Überholverbot - Vespa-Fahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht (11.06.2022)

(VS-Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Fahrerflucht ist es am Samstag um 12.19 Uhr auf der B 33 in Höhe der Gaskugel gekommen. Ein schwarzer Mercedes mit Schweizer Kennzeichen fuhr auf Höhe der Gaskugel auf die B 33 in Richtung Bad Dürrheim auf. Noch auf Höhe des Beschleunigungsstreifens überholte der Mercedes, trotz Überholverbots, einen anderen Pkw, welcher ebenfalls auf die B 33 einfuhr. Während des Überholvorgangs fuhr der Mercedes auf der Gegenspur, auf welcher ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer entgegenkam. Dieser leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein. Einem dahinter fahrenden 26 Jahre alten Vespa-Fahrer gelang es nicht mehr anzuhalten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte er rechts am Mercedes des 39-Jährigen vorbeizufahren. Hierbei streifte er diesen rechts am Fahrzeugheck und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ohne sich um den gestürzten Zweiradfahrer und den entstandenen Schaden am Mercedes bzw. an der Vespa in Höhe von ca. 4.000 EUR zu kümmern, setzte der Mercedes mit Schweizer Zulassung seine Fahrt fort. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung der Grenzdienststellen konnte der Flüchtige nicht mehr festgestellt werden. Vom Verursacherfahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen schwarzen Mercedes mit Schweizer Zulassung aus dem Kanton Aargau (AG) gehandelt hat. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721/601-0 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell