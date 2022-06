Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Landkreis Rottweil) - Pilot eines Ultraleichtflugzeugs bei Absturz tödlich verletzt (11.06.2022)

(Sulz am Neckar/Landkreis Rottweil) (ots)

Zu einem folgenschweren Luftunfall ist es am Samstagnachmittag in Sulz am Neckar gekommen. Ein 56-jähriger Pilot war gegen 15.00 Uhr mit seinem Ultraleichtflugzeug vom Flugplatz in Sulz-Kastell gestartet. Da er zum vereinbarten Termin nicht zurückgekehrt und somit überfällig war, machten sich Angehörige auf die Suche nach ihm. Im Bereich des Hofguts "Geroldseck" auf Gemarkung Sulz, etwa zwei Kilometer vom Startplatz entfernt, wurde das Ultraleichtflugzeug, nach Lokalisierung des Handys des Piloten, am Boden zerschellt aufgefunden. Beim Absturz zog sich der 56-jährige Pilot so schwere Verletzungen zu, dass vom Notarzt nur noch der Tod des Piloten festgestellt werden konnte. Weshalb es zum Absturz des Ultraleichtflugzeugs kam ist bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Beamte der Kriminalpolizei und Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben noch am Abend die weiteren Ermittlungen übernommen. Am einmotorigen Ultraleichtflugzeug des tschechischen Herstellers "ProFe" entstand Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Neben mehreren Streifen des Polizeireviers Oberndorf und der Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell