Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Freitag gegen 15.15 Uhr befuhr ein 26jähriger PKW Führer aus Korschenbroich in Willich- Schiefbahn die Korschenbroicher Straße aus Richtung Willich kommend in Richtung Korschenbroich. In Höhe der Kreuzung Korschenbroicher Straße/ Am Büttgerwald fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen LKW, der durch einen 34jährigen Mann aus Willich, in Richtung Willich-Schiefbahn, geführt wurde. Anschließend gelangte der LKW seinerseits nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den PKW eines 78jährigen Mannes aus Mönchengladbach, der, wie der 26jährige, in Richtung Korschenbroich unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Korschenbroicher in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Korschenbroicher Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. / UR (1210)

