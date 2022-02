Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geräteschuppen aufgebrochen und Bäume angesägt

Bad Sulza (ots)

In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Samstag, 09:45 Uhr wurde in Bad Sulza, auf einem Grundstück am Sportplatz ein Geräteschuppen aufgebrochen. In der angrenzenden Ziegeleistraße wurden angesägte und umgeknickte Bäume festgestellt. Ein Zusammenhang wird geprüft, die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern dauern an.

