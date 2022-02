Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hinterhältiger Angriff oder alkoholbedingter Sturz

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen meldete sich ein 34-Jähriger telefonisch mit der Angabe, dass er auf dem Nachhauseweg aus einem innerstädtischen Pub in Richtung Wohnanschrift im Ortsteil Taubach auf seinem Fahrrad angegriffen worden sei. Als er gegen 01:00 Uhr mit seinem Fahrrad den spärlich beleuchteten Bereich der Sternbrücke befuhr, sei ihm aus seiner Erinnerung von einer Schattengestalt in das Gesicht geschlagen worden, wodurch er unmittelbar zum Sturz kam. Nach Eintreffen der Polizeikräfte an der Wohnanschrift konnte beim wenig ausgeschlafenen Mitteiler erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Auf Nachfrage gab er an, dass er nach Verlassen des Pubs keine weiteren alkoholischen Getränke zu sich genommen habe. Im Abgleich mit seiner Version der Geschichte erschien ein alkoholbedingter Sturz wahrscheinlich. Die feststellbaren Verletzungen und Schäden am Fahrrad bekräftigten diesen Verdacht.

Nach Tatvorwurf wurden anschließend im Klinikum zwei Blutentnahmen durchgeführt, mittels welcher eine gutachterliche Bestimmung des Alkoholwertes zum vermuteten Unfallzeitpunkt bestimmt werden soll. Die weiterführenden Ermittlungen müssen nun im übertragenen Sinne Licht ins Dunkle bringen.

