POL-VIE: Kempen: Telefonbetrüger mit Schockanruf erfolgreich - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Am gestrigen Montag wurde ein 81-jähriger Senior aus Kempen Opfer dreister Betrüger. Eine Frau hatte den Mann angerufen und behauptet, dass dessen Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hatte, bei dem eine junge schwangere Frau um Leben gekommen sei. Deshalb sei die Tochter festgenommen worden. Durch die Zahlung einer Kaution würde die Tochter wieder auf freien Fuß kommen. Der Kempener begab sich daraufhin zu einer Krefelder Sparkasse und hob einen fünfstelligen Betrag ab. Die Betrüger riefen den Senior ständig weiter an und verabredeten die Geldübergabe an einen angeblichen Gerichtsmitarbeiter auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes am Hessenring in Kempen. Die Geldübergabe fand am Montag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr im hinteren Teil des Parkplatzes statt. Es ist zu vermuten, dass der Geldabholer den Parkplatz über den Kauertzacker verließ. Der Senior konnte den Mann wie folgt beschreiben: Er ist etwa 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank und war elegant gekleidet. So trug er ein schwarzes Jackett und einen schwarzen Mantel. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die die Geldübergabe möglicherweise beobachtet haben oder den unbekannten Mann im Umfeld des Hessenring oder des Kauertzackers beobachtet haben. Hinweise an die Kripo Kempen bitte über die 021627377-0. /wg (1232)

