POL-KA: (KA) Ettlingen - Unklarer Unfallhergang - Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe

Am Montagmittag kollidierten zwei Autos kurz vor der Straßenbahnhaltestelle "Erbprinz". Es gibt unterschiedliche Versionen des Unfallhergangs.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Erbprinz, beide Fahrzeuge waren Richtung Lauerturm unterwegs. Dem Unfall vorausgegangen war offenbar ein verbotswidriges Überholmanöver, bei dem ein schwarz-grauer Smart for Two einen grauen Mercedes rechts überholte und hierbei offenbar den Radstreifen nutzte. Anschließend soll er absichtlich den Mercedes mit seinem Pkw gerammt oder abgedrängt haben. Beide Autos wendeten über die dort verlaufenden Schienen und fuhren wieder Richtung Bruchhausen. An der Kreuzung Schlossgartenstraße/Rastatter Straße/ Goethestraße wendete der Mercedes nach eigenen Angaben abermals und fuhr zum Polizeirevier Ettlingen. Wohin der schwarz-graue Smart for Two fuhr, ist unklar.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall oder die vorausgegangenen Verkehrsvorgänge zwischen dem grauen Mercedes AMG und dem schwarz-grauen Smart for Two gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 entgegen.

