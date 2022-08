Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Erneut Brände im Hardtwald

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend und am frühen Montagmorgen kam es erneut zu Flächenbränden in Karlsruhe. Diesmal war der Bereich um den Klosterweg betroffen.

Bereits am Freitagabend wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein Brand im Bereich der Hagsfelder Allee gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Wald an mehreren Stellen brannte. Drei Brandstellen konnten insgesamt lokalisiert werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Um die 800 qm Wald wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Ein weiterer Brand wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht gemeldet. Auch dieser wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht. Hier waren vier verschiedene Brandstellen zu erkennen. Ungefähr 300 qm Wald waren hier betroffen.

Bei beiden Bränden kamen keine Personen zu Schaden.

Zu beiden Brandgeschehen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Eine umfangreiche Spurensicherung und Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber, wurden eingeleitet.

