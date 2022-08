Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbrecher erbeutet Bargeld und Bankkarten

Karlsruhe (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich am Sonntagmorgen unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Eggenstein, wo er mehrere Geldbeutel und eine Geldkassette entwendete.

Während die Bewohner des Anwesens in der Gartenstraße sich wohl im Schlaf befanden, konnte der Einbrecher unbemerkt ins Haus gelangen und dort auf Beutezug gehen. Mit den Wertsachen begab er sich mutmaßlich in den hauseigenen Garten, wo er Bargeld und Bankkarten an sich nahm und fortan das Weite suchte.

Der Zeitraum der Tat wird von Mitternacht bis circa sieben Uhr in der Früh geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

