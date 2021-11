Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211118 - 1385 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Drogenhandel aus dem Hotelzimmer

Frankfurt (ots)

(ne) Die Polizei durchsuchte gestern Abend, nach einem Hinweis, ein Hotelzimmer in der Moselstraße. Zwei mutmaßliche Drogenhändler wurden festgenommen sowie etliche Beweismittel sichergestellt. Noch bevor die Beamten das betreffende Zimmer eines Hotels betreten konnte, kam ihnen ein 39-jähriger Tatverdächtiger im Treppenhaus entgegen, welcher soeben das verdächtige Zimmer verlassen hatte. Nach dessen Festnahme wollten die Beamten das Zimmer nun betreten. Im selben Moment öffnete ein weiterer Tatverdächtiger (23 Jahre) die Tür und schloss sie beim Erblicken der Polizisten sofort wieder. Schließlich wurde auch er festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers fanden die Beamten fast 30g Heroin, rund 33g Crack, ein bisschen Marihuana, über 1.000 Euro Bargeld, einen PTB Revolver, drei Klappmesser, fünf Feinwaagen sowie zwei offenbar unterschlagene Laptops und etliche Ausweispapiere von fremden Personen. Die beiden Tatverdächtigen haben keinen festen Wohnsitz. Sie kamen in Haftzellen des Polizeipräsidiums. Ihnen wird der Handel mit Crack und Heroin in nicht geringer Menge unterstellt.

