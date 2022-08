POL-KA: (KA) Ettlingen - Unbekannter entzündet Grünabfall und Strohballen in Ettlingen, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte entwendeten bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 07. auf 08. August 2022 aus der Kirche St. Lambertus in Mingolsheim in der Kraichgaustraße wertvolle religiöse Gegenstände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter offenbar eine Tür auf und entwendeten in der ...

mehr