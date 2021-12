Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Unfall mit Verletzten

Messingen (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der Suttruper Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer war gegen 12.20 Uhr mit seinem Hyundai auf der Suttruper Straße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Bruchstraße übersah er eine 40-jährige Fahrzeugführerin, die in ihrem VW Passat die Bruchstraße in Richtung Frerener Straße befuhr. Es kam Zusammenstoß. Der 54-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 40-jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehren aus Messingen und Freren, sowie zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

