POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15.15 Uhr auf der Teglinger Hauptstraße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen war in Richtung Teglingen unterwegs. Dabei kam es Zusammenstoß im Begegnungsverkehr mit einem bislang unbekannten Fahrzeugführer. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

