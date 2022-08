Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Unbekannte entwenden wertvolle religiöse Gegenstände aus Kirche - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte entwendeten bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 07. auf 08. August 2022 aus der Kirche St. Lambertus in Mingolsheim in der Kraichgaustraße wertvolle religiöse Gegenstände.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter offenbar eine Tür auf und entwendeten in der Folge unter anderem einen schweren Tresor und Gegenstände der religiösen Verehrung wie sakrale Kelche als auch Schalen. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 200.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666 5555 zu melden.

