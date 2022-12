Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Zwischen Pkw und Garage eingeklemmt - 29-Jähriger wird schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Montag gegen 13.50 Uhr bat eine 76-jährige Frau aus Waldniel den 29-jährigen Fahrer eines Transporters, ihr beim Versetzen ihres Pkw zu helfen. Der 29-Jährige aus Herten stand zwischen dem Pkw und der Garage der Waldnielerin, während die 76-Jährige ihren Pkw lenkte. Die Frau fuhr aus Unachtsamkeit zu weit nach vorne, so dass der 29-Jährige zwischen Garage und Pkw eingeklemmt wurde. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1234)

