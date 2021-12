Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfällen

Paderborn (ots)

(CK) - Bei Verkehrsunfällen in Paderborn wurden am Dienstag (21.12.) zwei Menschen leicht verletzt.

Um 14.05 Uhr war ein 60-jähriger Paderborner mit seinem Fahrrad auf der Grunigerstraße in Fahrtrichtung Riemekestraße unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 16 hatte kurz zuvor eine 35-jährige Paderbornerin ihren VW geparkt und öffnete in dem Moment, als der Radfahrer kurz vor dem Auto war, die Tür um auszusteigen.

Der 60-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Um 14.10 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem Audi den Diebesweg von der Detmolder Straße kommend in Fahrtrichtung Sennelager. Im Bereich der Anschlussstelle Diebesweg kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 31-jährigen Paderborners, der kurz zuvor die B 1 in Fahrtrichtung Schlangen befahren und diese an der Anschlussstelle verlassen hatte, um dort nach links in Fahrtrichtung Sennelager abzubiegen.

Bei diesem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das St. Vincenz Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Audi musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 4000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell