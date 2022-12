Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Nettetal: Polizistinnen und Polizisten werden bei Einsätzen verletzt

Viersen/Nettetal (ots)

Am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch kam es im Kreisgebiet zu mehreren Einsätzen, bei denen unsere Einsatzkräfte leider Zwangsmaßnahmen anwenden mussten. In Kaldenkirchen wurden Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr zu einem Supermarkt auf der Poststraße gerufen. Ein Mann, dessen Personalien derzeit noch nicht feststehen, war von einem Marktmitarbeiter bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden. Der Mann war offensichtlich betrunken und trat dem Streifenteam schon bei der ersten Ansprache aggressiv gegenüber, beleidigte und beschimpfte das Team auf Polnisch. Als die Einsatzkräfte ihn nach Ausweispapieren durchsuchten wollten, wehrte sich der Unbekannte, schlug und trat um sich und spuckte die Einsatzkräfte an. Diese fesselten den Mann und brachten ihn ins Gewahrsam. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an. Gegen 04.50 Uhr in der Nacht zu Mittwoch beobachtete ein Streifenteam auf der Freiheitsstraße einen stark alkoholisierten Mann, der auf der Fahrbahn umhertorkelte. Als die Einsatzkräfte den Mann zur Abwehr der Gefahr von der Straße geleiteten und ihn später nach Ausweisdokumenten durchsuchten, wurde er aggressiv, schlug und trat in Richtung der Einsatzkräfte. Auch hier musste der Mann gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Täter ist 41 Jahre alt, kommt aus Georgien und wohnt in Viersen. Kurz vor diesem Einsatz, gegen 03.20 Uhr, kam es zu einem Einsatz in einer Tankstelle auf der Freiheitsstraße in Viersen. Ein Streifenteam, das grade den Dienstwagen tankte, wurde von der Kassiererin um Hilfe gebeten, weil ein Kunde sie beleidigt habe. Der Mann, augenscheinlich alkoholisiert, befand sich da noch im Verkaufsraum der Tankstelle. Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen und die Personalien feststellen wollten, ging der Mann auf das Team zu, drängte sie zur Seite. Als die Einsatzkräfte den Mann festhalten wollten, schlug der Mann zu und traf einen Beamten mit der Faust ins Gesicht. Da der Mann anschließend immer wieder versuchte, in seine Tasche zu greifen und dies trotz Aufforderung nicht unterließ, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Mit Unterstützungskräften wurde der Mann schließlich überwältigt und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in der Tasche des Mannes einen Kubotan. Der Mann, ein 36-jähriger Grieche aus Viersen, kam ins Gewahrsam, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei diesem Einsatz wurde drei Polizistinnen und Polizisten leicht verletzt, sie konnten den Dienst glücklicherweise fortsetzen In allen drei Fällen müssen sich die Beschuldigten nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. /wg (1236)

