Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgänger beim Abbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Unfallzeit: 07.12.2022, 18.40 Uhr;

Leichte Verletzungen haben zwei Fußgänger am Mittwoch in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine Autofahrerin wollte gegen 18.40 Uhr von der Welfenstraße nach links in die Kaiser-Wilhelm-Straße abbiegen. Gleichzeitig überquerten ein 76-Jähriger aus Bocholt und ein 17-jähriger Rhedenser an einer Fußgängerampel die Kaiser-Wilhelm-Straße. Die 82-jährige Bocholterin erfasste beide mit ihrem Fahrzeug. Rettungskräfte versorgten die in Bocholt lebenden Verletzten. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell