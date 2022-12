Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Diebstahl aus geparktem Auto

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Holtwick, Dinxperloer Straße;

Tatzeit: 06.12.2022, zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr;

Unbekannte haben am Dienstag in Bocholt-Holtwick eine Handtasche aus einem parkenden Wagen entwendet. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dinxperloer Straße gestanden, wo es zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr zu der Tat kam. Wie die Diebe ins Innere des Autos gelangten, ist ungeklärt. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung, Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen - ein Auto ist kein Tresor! (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell