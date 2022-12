POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin beim Queren erfasst

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe; Tatzeit: 07.12.2022, Nachmittag; Zeugen und auch Polizisten gegenüber ist am Mittwochnachmittag eine mutmaßliche Ladendiebin rabiat aufgetreten. Die 36-Jährige hatte in verschiedenen Geschäften in Gronau-Epe Pullover, Jacken, Parfüm sowie Lebensmittel mitgehen lassen beziehungsweise hatte es versucht. Das blieb in mehreren Geschäften nicht unbeobachtet, und so flüchtete sie ...

