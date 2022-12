Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Frau auf Diebestour wird rabiat

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe;

Tatzeit: 07.12.2022, Nachmittag;

Zeugen und auch Polizisten gegenüber ist am Mittwochnachmittag eine mutmaßliche Ladendiebin rabiat aufgetreten. Die 36-Jährige hatte in verschiedenen Geschäften in Gronau-Epe Pullover, Jacken, Parfüm sowie Lebensmittel mitgehen lassen beziehungsweise hatte es versucht. Das blieb in mehreren Geschäften nicht unbeobachtet, und so flüchtete sie mal mit und mal ohne Beute. Als Zeugen die Gronauerin schließlich festhalten wollten, widersetzte sie sich. Alarmierte Polizeibeamte brachten die Frau zur Polizeiwache Gronau. Dort schlug sie nach einer Polizistin, die jedoch unverletzt blieb. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die 36-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Nun folgen Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell