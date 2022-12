Rhede (ots) - Aus ungeklärter Ursache kam es auf der Neustraße in Rhede zu einem Zusammenstoß zwischen einem 18-jährigen Autofahrer aus Rhede und einem 75-jährigem Radfahrer aus Rhede. Dabei verletzte sich der Radfahrer schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Neustraße wurde nach ...

