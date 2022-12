POL-BOR: Reken - WhatsApp-Masche verfängt

Velen (ots) - Tatort: Velen, Alte Gärtnerei; Tatzeit: 06.12.2022, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr; Ein Unbekannter hat am Dienstag in Velen das Smartphone einer Kundin in einem Verbrauchermarkt gestohlen. Die Frau hatte sich zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr in dem Geschäft an der Straße Alte Gärtnerei aufgehalten, als es zu der Tat kam. Das weiße Handy vom Typ Samsung A71 hatte in der Handtasche gelegen, die die ...

mehr