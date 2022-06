POL-AA: Ostalbkreis: Banner zerstört - Parkendes Fahrzeug beschädigt

Aalen (ots) - Crailsheim: Sachbeschädigung an Eingangstür Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 5:50 Uhr beschädigte ein Unbekannter die Eingangstür zu einem Restaurant in der Gartenstraße. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0. Crailsheim: Unfall an Kreuzung Eine 54-jährige Daimler-Fahrerin befuhr am Donnerstag ...

mehr