POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots) - Aalen: Mit Lichtmasten kollidiert Ein 86-Jähriger Mann befuhr am Mittwoch die L1029. Gegen 12:20 Uhr wollte er nach rechts in die Knappenstraße einbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Lichtmast. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Aalen: Aus Unachtsamkeit aufgefahren Am Mittwoch gegen 16 Uhr befuhren ...

