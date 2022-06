Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Gaildorf: Pkw beschädigt

Am Mittwoch zwischen 09 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein Vandale einen auf einem Parkplatz in den Bleichgärten stehenden VW indem er den Seitenspiegel des Fahrzeugs abriss und gegen die Windschutzscheibe schlug. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Blaufelden: Automat beschädigt

Unbekannte beschädigten am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr einen Automaten in der Nonnengasse. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro an dem Automaten. Bei den Tätern soll es sich um zwei Jugendliche gehandelt haben, die wie folgt beschrieben werden: Ein männlicher Jugendlicher, ca. 14 Jahre alt, schwarze ca. 10 cm lange Haare, schlank, dunkel gekleidet. Zudem eine weibliche Jugendliche, ca. 13-14 Jahre alt, ebenfalls schwarze ca. 10 cm lange Haare, schlank, dunkel gekleidet mit hellbrauner Handtasche.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

