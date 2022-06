Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz in Wolpertshausen

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Polizeieinsatz

Am Mittwochvormittag gegen 10:45 Uhr wurde der Polizei eine Person im psychischen Ausnahmezustand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Gartenstraße gemeldet, die im Besitz einer Schusswaffe sein soll. Da eine Gefahr für die Person bzw. andere Anwohner zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, begab sich die Polizei mit starken Kräften an die Einsatzörtlichkeit. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der 62-jährige Mann wurde letztendlich durch das ebenfalls eingesetzte SEK widerstandslos festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten durch die Polizei zwei Langwaffen sowie ein Bogen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 62-Jährige wurde nach ärztlicher Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell