POL-BOR: Rhede - Neustraße nach Verkehrsunfall gesperrt

Reken (ots) - Tatort: Reken; Tatzeit: 06.12.2022; Eine Frau in Reken ist am Mittwoch einem Betrug mit der WhatsApp-Masche zum Opfer gefallen. Die Täter hatten sich über den Messengerdienst per Smartphone gemeldet. Sie gaben vor, dass die Nachricht von der Tochter der Frau stamme. Die Unbekannten baten um das Begleichen einer Rechnung. Die Antworten auf mehrere Nachfragen zu der Rechnung waren geschickt formuliert: Die ...

