Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei sucht Zeugen

Meinigen/Erfurt (ots)

Am 23.08.2022, gegen 17:19 Uhr, kam es bei der Einfahrt des Zuges der Süd-Thüringen-Bahn, kommend aus Erfurt, in den Bahnhof Meiningen am Gleis 18, aus bislang ungeklärter Ursache, zum Aufprall des Triebfahrzeuges auf den Prellbock. Hierbei entstand ein hoher Sachschaden. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand kam es hierdurch zu Stürzen mehrerer Personen, wobei zumindest eine Person verletzt wurde. Zudem soll sich hier auch eine Person darunter befinden, deren Rollstuhl umgekippt sein soll. Es ist insgesamt zu vermuten, dass hier noch weitere Reisende verletzt wurden.

Reisende, die sich in diesem Zug befanden oder Personen die den Vorgang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Aufklärung machen können, melden sich bitte mit Angabe der Vorgangsnummer Vg/753917/2022 unter der Nr. 0361-659830 bei der Bundespolizeiinspektion Erfurt.

