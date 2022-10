Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Altenkirchen (ots)

Am Montagnachmittag (24.10.2022) wurde die Polizei Altenkirchen gegen 14:40 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der Kölner Straße (Bundesstraße 8) in Altenkirchen in Höhe des dortigen Schnellrestaurants informiert. Es sollte zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad gekommen sein. Die Meldung konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten bestätigt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr die 59-jährige Führerin eines Pkw die Kölner Straße aus der Stadtmitte kommend und beabsichtigte nach links in Richtung des Schnellrestaurants abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Rollerfahrer, welcher die Kölner Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Der Rollerfahrer kollidierte mit der Beifahrerseite des Pkw und kam zu Fall. Bei dem Unfall wurde der aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld stammende Rollerfahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus Altenkirchen zugeführt werden. Die ebenfalls aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld stammende Pkw-Führerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens musste der Verkehr während der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte der Polizei Altenkirchen geregelt werden.

