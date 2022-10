Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Beim Anfahren nicht aufgepasst

Am Dienstag verletzte sich eine 59-Jährige leicht bei einem Unfall in Wangen.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr stand ein Kleintransporter am rechten Fahrbahnrand in der Hauptstraße. Der 22-Jährige Paketfahrer fuhr los. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Von hinten kam eine 59-Jährige mit ihrem Ford. Die Fahrzeuge streiften sich. Dadurch erlitt die Fahrerin des Ford leichte Verletzungen. Die 59-Jährige begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. Den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, beim Anfahren auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein Schulterblick kann dabei Unfälle und seine teils schweren Folgen für Fahrer und Dritte verhindern.

