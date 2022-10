Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Beim Wenden nicht aufgepasst

Mit Verletzungen kam ein Radfahrer am Dienstag in Heidenheim in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 16.35 Uhr fuhr ein 44-Jähriger in der Bergstraße stadtauswärts. An der Einmündung zur Kastorstraße wendete der Mann seinen Nissan. Dabei achtete er nicht auf einen entgegenkommenden Radfahrer. Der war stadteinwärts unterwegs. Der 47-Jährige sah den Nissan, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er stieß in die Beifahrerseite des Autos und stürzte auf die Straße. Der 47-Jährige hatte keinen Helm getragen und trug bei dem Unfall Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Auf den 44-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Beim Wenden sollte unbedingt an den Schulterblick gedacht werden. Dieser ist wichtig, um den "toten Winkel" des Fahrzeugspiegels zu überprüfen.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

++++2065845 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell