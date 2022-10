Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Gaststätte

Zeuginnen beobachteten den Einbrecher am Dienstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr hebelte der Einbrecher eine Tür zu dem Gastronomiebetrieb in der Freihofstraße auf. Im Innern brach er zwei Geldautomaten auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Was der Unbekannte klaute ist noch nicht klar. Er flüchtete durch ein Fenster Richtung Spitalplatz. Bei der Flucht wurde er von zwei Zeuginnen beobachtet. Die Polizei fahndete nach dem Einbrecher. Der blieb verschwunden. Die Polizei Göppingen (Telefon 07161/632360) sucht nun nach dem Mann. Der unbekannte soll eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Er trug eine helle Hose und eine weiße Basecap.

Sollten Sie etwas bemerken, was ihnen verdächtig vorkommt, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. Kontrolliert die Polizei aufgrund eines solchen Hinweises einen potentiellen Einbrecher, wird er aufgeben. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

+++++++ 2059781 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell