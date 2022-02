Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kellerabteile aufgebrochen

Von Samstag auf Sonntag machte ein Unbekannter Beute in Ulm.

Ulm (ots)

Die Einbrüche ereigneten sich zwischen 21 und 9 Uhr. Ein Unbekannter gelangte in die Kellerräume von zwei Mehrfamilienhäusern in der Sedanstraße. Insgesamt hebelte er drei Kellerabteile auf. In einem Abteil fand er ein Ebike. Das nahm er an sich und verschwand damit unerkannt. Das Polizeirevier Ulm-West sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0282410

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

