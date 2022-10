Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wer hatte den Unfall verursacht?

Am Dienstag stießen in Ulm ein Auto und ein Zweirad zusammen.

Wie ein 49-Jähriger der Polizei berichtete, war er gegen 10.25 Uhr mit seinem BMW in der Wörthstraße unterwegs. Der BMW-Fahrer wollte nach links auf einen Kundenparkplatz eines Geschäftes abbiegen. Deshalb verringerte er die Geschwindigkeit. Hinter dem BMW fuhr ein 51-Jähriger mit seiner Piaggio. Der hatte das wohl nicht mitbekommen und fuhr auf den BMW auf. Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Der Rollerfahrer schilderte den Unfallhergang gegenüber den Ermittlern aus seiner Sicht. Dabei stand der 51-Jährige wohl mit seinem Zweirad in der Wörthstraße, als der Fahrer des BMW plötzlich rückwärts fuhr. In der Wörthstraße stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1.200 Euro. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sagen können, wer nun den Unfall verursacht hatte.

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen. Stellen Sie sich vor, Ihnen wäre so etwas passiert.

