Wohl nicht fahrtauglich war ein 42-Jähriger bei Unfall am Dienstag bei Heidenheim.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 42-Jähriger gegen Mitternacht von Großkuchen in Richtung Rotensohl. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto war total beschädigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Bei der Aufnahme des Unfalls ergab sich für die Polizisten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen ordnete deshalb zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit eine Blutprobe an. Im Krankenhaus weigerte sich der Mann mehrfach gegen die Maßnahme und widersetzte sich dagegen. Daraufhin musste er von der Polizei geschlossen werden, bevor ein Arzt die Blutprobe entnehmen konnte. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.

Hinweis der Polizei:

"Ob legale Drogen wie Alkohol und Medikamente oder illegale Drogen wie Rauschgifte, sie gehören nicht in den Straßenverkehr", sagt die Polizei. Ein Fahrzeug zu führen fordert die höchste Konzentration des Fahrers. Das ist unter Drogeneinfluss nicht möglich. Die Polizei rät deshalb, unter Drogeneinfluss auf das Fahren gänzlich zu verzichten. Damit alle sicher ankommen.

