POL-UL: (UL) Ehingen - 68-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Am Mittwoch kam ein Mann nach einem Unfall in Ehingen ins Krankenhaus.

Der Mann war gegen 9.15 Uhr mit Arbeiten auf einem Firmengelände in der Biberacher Straße beschäftigt. An seinem Lkw öffnete der Fahrer die Ladeklappe. Dabei wurde er von seiner Ladung überrascht und unter den Hackschnitzeln begraben. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die Situation rechtzeitig und kam dem Verletzten zu Hilfe. Notarzt und Rettungskräfte waren vor Ort. Der Rettungsdienst brachte den 68-Jährigen in ein Krankenhaus. Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei prüfen jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Polizei lobt das Verhalten der Zeugin. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

