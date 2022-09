Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Ladendieb greift Mitarbeiter an; Soltau: Aktentasche gestohlen; Schneverdingen: Einbrecher dringen in Werkstätten ein

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.09.2022 Nr. 1

21.09 / Ladendieb greift Mitarbeiter an

Bad Fallingbostel: Ein 32jähriger Mann aus Bad Fallingbostel beging am Mittwochnachmittag, gegen 16.25 Uhr im Rewe-Markt am Kirchplatz einen Ladendiebstahl von Nahrungsmitteln im Wert von rund vier Euro. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, schubste er den 27-Jährigen zur Seite. In der Folge eskalierte die Situation und verlagerte sich nach draußen. Der Täter schlug dabei auf den Mitarbeiter ein, schlug dessen Kopf gegen die Wand und warf die Brille des Opfers auf den Boden. Auf den Vorfall aufmerksam gewordene Polizeibeamte separierten die Beteiligten. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Täter wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen 17.25 Uhr erschien der Mann erneut im Supermarkt und weigerte sich trotz Aufforderung das Geschäft zu verlassen. Er randalierte im gesamten Laden, warf dabei Lebensmittel auf den Boden und bewarf die Filialleiterin mit Brot und Kuchen. Der Mann schlug nach der Frau, die nach eigenem Bekunden ausweichen konnte. Ein zur Hilfe eilender Mann stellte sich dazwischen und wurde durch Schläge im Gesicht verletzt. Schließlich verließ der Täter den Markt unter Mitnahme zweier Säcke Kartoffeln. Die zur Hilfe gerufene Polizei stoppte den Täter, nahm in fest und führte ihn dem Zentralgewahrsam in Soltau zu. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Räuberischen Diebstahls, Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und Diebstahls eingeleitet.

21.09 / Aktentasche gestohlen

Soltau: Am Mittwochabend entwendeten Unbekannte in der Marktstraße eine graue Aktentasche mit iPad und Kopfhörern. Ein Bauarbeiter hatte die Tasche nach Feierabend, gegen 19.00 Uhr auf einer Sitzbank nahe der Baustelle, vor der dortigen Fielmann-Filiale, abgelegt und vergessen. Als er nach zehn Minuten das Fehlen bemerkte, lag die Tasche nicht mehr da. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.09 / Einbrecher dringen in Werkstätten ein

Schneverdingen: Unbekannte begaben sich von Dienstag auf Mittwoch auf ein landwirtschaftliches Gehöft am Weller Weg, verschafften sich gewaltsam Zugang zum Melkraum sowie zur Werkstatt und entwendeten einen Hochdruckreiniger, Sägen, Bohrmaschinen und einen Freischneider. Auch an der Dorfstraße schlugen die Einbrecher zu: Sie drangen ebenfalls in die Werkstatt ein und entwendeten unter anderem einen Hochdruckreiniger, eine Kettensäge und hochwertiges Werkzeug. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

21.09 / Autoaufbrüche

Soltau / Bad Fallingbostel / Hodenhagen: Dienstag und Mittwoch waren Autoaufbrecher erneut in Soltau, Bad Fallingbostel und Hodenhagen aktiv. Bei einem Skoda, der auf einem Parkplatz an der Lüneburger Straße in Soltau abgestellt war, schlugen sie in der Nacht die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten ein Portmonee. In Bad Fallingbostel drangen sie am Mittwoch tagsüber in einen VW Passat und einen Mercedes ein, die am Deiler Weg und an der Straße Am Weinberg abgestellt waren. Hier entwendeten sie eine Aktentasche mit Laptop und ein Smartphone. In Hodenhagen blieb es beim Versuch. Hier wurde am Mittwoch, zwischen 17.45 und 18.15 Uhr die hintere linke Seitenscheibe eines Renault eingeschlagen - Zu einem Diebstahl kam es nicht. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800, die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 und die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

21.09 / Wahlplakate beschädigt

Munster: In der Zeit zwischen Samstag und Mittwoch beschädigten Unbekannte an der Soltauer Straße drei Wahlplakate der Partei "Bündnis 90/Die Grünen", indem sie sie von den Laternen rissen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

21.09 / Mit 1,51 Promille gegen Baum

Schneverdingen: Am Mittwochabend, gegen 22.05 Uhr kam ein 30jähriger Autofahrer nach links von der Lünzener Straße ab, prallte gegen einen Baum, wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,51 Promille. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

