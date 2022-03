Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter greift Frau an und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Karlsruhe (ots)

Ein 39-Jähriger griff am Montag gegen 20.40 Uhr zunächst seine 31-jährige Partnerin an und in der Folge widersetzte er sich massiv den einschreitenden Polizisten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der Mann aus bislang unbekannten Grund die 31-Jährige zuerst im Hauptbahnhof und anschließend nochmals am Busbahnhof an. Auch gegen die herbeigerufenen Polizeibeamten leistete er heftige Gegenwehr und beleidigte diese darüber hinaus in erheblicher Art und Weise.

Der Angreifer wurde auf das Polizeirevier verbracht und dort in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille.

Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung rechnen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell