Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Straßenverkehrsgefährdungen durch herausgenommene Gullideckel - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde auf Höhe der Polizeiparkplätze des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz im Bereich der Hebelstraße um 01:20 Uhr ein Gullideckel aus einem Schacht ausgehoben.

Durch den ausgehobenen Schachtdeckel entstand eine erhebliche Gefahrenstelle, nicht nur für die Polizeifahrzeuge, sondern für sämtliche Verkehrsteilnehmer. Durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnte ermittelt werden, dass es sich bei den Übeltätern aller Wahrscheinlichkeit nach um drei männliche Personen zwischen 25- 30 Jahren handelt. Diese urinierten zuvor auf die dortige Grünfläche und flüchteten nach der Tat in Richtung der Karl-Friedrich-Straße. Mit Hinweisen zu möglichen Beschuldigten oder bei verdächtigen Wahrnehmung, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wenden sie sich bitte unter der 0721/ 666-3311 an das Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz.

Bereits am Samstagmittag hatte ein 37-Jähriger in der Karlsruher Gartenstraße einen Gullideckel aus seinem Schacht entfernt. Hier informierte eine aufmerksame Zeugin gegen 13:30 Uhr die Polizei. Die zuständigen Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West konnten durch die detaillierte Beschreibung der Zeugin einen Tatverdächtigen ermitteln. Der 37-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von circa 0,5 Promille. Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier Karlsruhe-West verbracht und muss nun mit einer Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.

Lea Caspari, Pressestelle

