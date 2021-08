Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vor Streifenwagen geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Beim Anblick einer Polizeistreife haben zwei Männer am Montagvormittag in der Stiftstraße die Flucht ergriffen. Der Streifenwagen war routinemäßig in der Innenstadt unterwegs und rollte gegen 11.40 Uhr durch die Stiftstraße, wo sich gerade die zwei Männer aufhielten. Als sie das Polizeifahrzeug erkannten, rannten sie davon; sie konnten jedoch eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen der beiden ein aktueller Haftbefehl vorliegt. Demnach hatte der 45-Jährige eine dreistellige Geldstrafe zu bezahlen - oder alternativ einige Tage hinter Gittern abzusitzen. Der Mann entschied sich fürs Bezahlen; anschließend wurde die Fahndungsnotierung gelöscht.

Ob dieser Haftbefehl der Grund für den Fluchtversuch war, blieb unklar... |cri

