Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Kaiserslautern - B 48 (ots)

Am Samstag hat die Polizei auf der Bundesstraße 48 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr stand das Messgerät zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz in Höhe der Jugendherberge. Gemessen wurde die Geschwindigkeit des Verkehrs Richtung Johanniskreuz. An dieser Stelle ist die Höchstgeschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer begrenzt. Insgesamt fuhren 30 Fahrzeuge an der Kontrollstelle vorbei, darunter 25 Motorradfahrer.

Einer der Pkw-Fahrer kam mit einer Verwarnung davon. Gegen sieben Motorradfahrer legten die Beamten Anzeigen vor. Alle Zweiradfahrer fuhren schneller als 75 km/h. Der Spitzenreiter war mit seinem Motorrad mit 96 Kilometer pro Stunde unterwegs. Neben dem fälligen Bußgeld muss der Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen.

Neben der Geschwindigkeit beanstandeten die Polizisten auch die Beleuchtung, nicht mitgeführte Dokumente und andere Ordnungswidrigkeiten. |mhm

