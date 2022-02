Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Stark alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Samstagabend verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Auffahrunfall an der Kreuzung Amalienstraße/ Waldstraße.

Gegen 20 Uhr befuhr der 25-jährige Geschädigte mit seinem BMW die Amalienstraße in südöstliche Richtung. Als er verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten musste, fuhr ihm der nachfolgende 49-jährige Fahrer eines Smarts hinten auf. Die zur Unfallaufnahme herbeigerufenen Polizeibeamten des Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz konnten bei dem Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Zudem gaben Zeugen sowie der 25-jährige Unfallbeteiligte an, dass ihnen bereits vor dem Unfall eine auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien beim Fahrer des Smarts aufgefallen war.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 25-Jährigen schließlich einen Wert von über zwei Promille. Der Beschuldigte wurde zur Blutentnahme auf das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz verbracht. Sein Führerschein wurde einbehalten und er muss nun mit einer Anzeige aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung in Zusammenhang mit Alkoholkonsum rechnen.

