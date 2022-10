Wissen (ots) - Am Sonntag, 23.10.2022 im Zeitraum 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Siegstraße in Wissen (Old Bakery) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beim Ausparken aus einer Parktasche beschädigte der Fahrer eines vermutlich roten Pkw einen in Queraufstellung geparkten BMW. Der BMW wurde im ...

